SBK | Test Spagna Day 2: Bassani porta la Bimota in testa

SBK Test Spagna Day 2 – Il secondo giorno di test al Circuito de Jerez ha visto i piloti della Bimota dominare la classifica, con Axel Bassani e Alex Lowes in testa.

Axel Bassani ha chiuso il secondo giorno di test in cima alla classifica, segnando il miglior tempo di 1’38.478 nel suo ultimo giro. Questo risultato segna un promettente inizio per il ritorno di Bimota nel Campionato Mondiale Superbike. Alex Lowes firmato la “doppietta” chiudendo al secondo posto, a soli due decimi da Bassani, con un tempo di 1’38.679. Garrett Gerloff è stato il terzo più veloce con un tempo di 1’39.229. Ha testato nuovi componenti per il 2025, tra cui aggiornamenti al motore e alle sospensioni, accumulando un totale di 90 giri.

Quarto tempo per Xavi Vierge che in sella ad una Honda in evoluzione ha chiuso davanti ad Alvaro Bautista, unico pilota Ducati in pista nel secondo giorno di test. Tarran Mackenzie ha chiuso al sesto posto con un tempo di 1’39.841.davanti a Ryan Vickers (Team Motocorsa Racing) e Tommy Bridewell (Honda Racing UK).

