MotoGP | GP Thailandia, Bastianini: “Importante fare bene in qualifica”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Enea Bastianini dopo il terzo posto nella gara Sprint di Phillip Island e il quinto della domenica, è pronto a scendere in pista al Chang International Circuit di Buriram.

Sul tracciato thailandese che ospita la 18esima tappa della MotoGP 2024 la “Bestia” vuole tornare protagonista per provare a riprendersi il terzo posto nel mondiale occupato attualmente da Marc Marquez, con il pilota del Gresini Racing che ha un vantaggio di 14 punti sul riminese.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“Sono contento di tornare a correre in Thailandia. Rispetto alla scorsa settimana in Australia, troveremo condizioni della pista molto diverse e la grande incognita del weekend sarà sicuramente il meteo. Come sempre, sarà quindi molto importante riuscire ad essere veloci fin da subito e soprattutto fare bene in qualifica, per evitare di perdere tempo a recuperare posizioni in gara. Lo scorso anno qui avevamo avuto qualche difficoltà, ma ancora mi mancava il feeling con la moto ed ero rientrato da poco dall’infortunio. Quest’anno invece riusciamo ad essere abbastanza veloci ovunque, perciò sono convinto che anche qui avremo il potenziale per poter fare bene. Cercheremo di ottenere il massimo come sempre; l’obiettivo è tornare a lottare per le posizioni che contano.”

