MotoGP | Lorenzo su Marquez: “Marc non ha paura di cadere”

MotoGP Ducati – Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo, ha parlato di Marc Marquez partecipando al programma “Tot Costa”.

Dopo la vittoria australiana (la terza della stagione, ndr), l’otto volte Campione del Mondo ha ribadito la sua competitività con la Ducati e a tre gare dalla fine potrebbe essere l’arbitro della battaglia tra il leader del Campionato Jorge Martin e il nostro Pecco Bagnaia.

Il maiorchino come riporta Motosan.es ha ammesso che di solito non gli manca gareggiare, anche se vedere Marc Marquez festeggiare la vittoria ad Aragon lo ha fatto sentire un po’ nostalgico. Ecco a tal proposito il Lorenzo pensiero.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Marc Marquez Passaggio da Honda a Ducati

“Marc (Marquez) sente di poter ancora ottenere il nono e il decimo titolo, ha fatto tutto il possibile per andare avanti. E’ stato operato più volte al braccio e quei tentativi hanno dato i loro frutti. La situazione ideale per lui sarebbe stata quella di continuare alla Honda Repsol, con il contratto che aveva, e continuare a vincere con loro. Alla fine si è arrivati a un punto in cui rimanere in Honda significava correre molti rischi per avere pochissime ricompense. Così ha messo sulla bilancia denaro e successi sportivi e i successi sportivi hanno pesato molto di più.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Marc Marquez “Paura di Cadere”

“Ho incontrato tanti rivali e Marc (Marquez) è quello che ha meno paura di cadere. Combattere con un avversario del genere, che ha così poca paura di cadere, è complicato. Lotta al Titolo? Nemmeno i più grandi dello sport, quando raggiungono una certa età, possono continuare a esibirsi ai massimi livelli. È successo a Jordan, Mohamed Ali, Schumacher, Tiger Woods. Alla fine, con il passare degli anni, i giovani arrivano con molta energia fisica, con molto slancio e molta voglia. Che può vincere ancora è fuori dubbio, ed è uno dei tre favoriti. Vincerà il Campionato al 100%? Non oserei dirlo.”

