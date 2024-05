SBK | Test Misano, Locatelli: “Due giornate positive”

SBK Test Misano Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la due giorni di test di Misano con il quinto tempo.

Con due giorni a disposizione, Locatelli ha potuto correre quanto il tempo lo permetteva in due giorni sulla costa adriatica e continuare a rafforzare la sua fiducia e il suo pacchetto R1 WorldSBK in vista del suo “round di casa” tra dieci giorni. Una piccola caduta durante la sua migliore simulazione di qualifica è stata l’unica cosa che gli ha impedito di raggiungere Rea in testa alla classifica questo pomeriggio, quando la pista era al meglio tra un acquazzone e l’altro. Locatelli ha totalizzato 111 giri in totale ed è quinto assoluto nel secondo giorno, mentre Rea ha completato 98 giri.

Dichiarazioni Andrea Locatelli test Misano Superbike

“In generale sono state due giornate di test positive, perché abbiamo migliorato alcuni punti importanti, anche i tempi sul giro con la gomma SC0 questa mattina e con la SCX durante la giornata erano molto buoni. Con la gomma da qualifica abbiamo trovato una buona soluzione per avere un buon feeling e un buon tempo sul giro, anche se ho avuto una piccola caduta alla curva 14 durante il mio miglior giro. Sappiamo che è davvero importante iniziare la gara nelle prime posizioni, ma sul ritmo per la simulazione di gara non siamo in una brutta posizione. Penso che abbiamo aumentato la prestazione, siamo migliorati molto rispetto allo scorso anno e la fiducia è piuttosto alta. Mi sento positivo, quindi penso che potremo goderci il fine settimana di gara: la fiducia dopo i test di Cremona e questo test è buona. Solo qualche giorno per resettare e riposare un po’, per controllare i dati, prepararci per il weekend di gara – e poi torniamo in pista e stiamo spingendo al massimo”.

