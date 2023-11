SBK | Test Jerez: Locatelli, “Contento di questi due giorni di test”

SBK Test Jerez Yamaha – Andrea Locatelli esprime la sua soddisfazione dopo due giorni di test intensivi sul circuito di Jerez. Un circuito che ha storicamente rappresentato una sfida per il pilota italiano, ma questa volta è diverso.

Locatelli afferma di aver finalmente trovato un assetto di base ottimo per la sua R1, ottenendo un feeling eccellente con la moto. Il pilota Yamaha è stato veloce in ogni condizione, un risultato che ritiene fondamentale. Locatelli condivide la sua gioia per il buon tempo sul giro e il ritmo costante, definendo questi test tra i migliori che abbia mai fatto. Dopo alcune delusioni nel recente weekend di gara, Locatelli evidenzia il miglioramento e la comprensione acquisita durante questi due giorni di test. Un’intro che sottolinea la determinazione del pilota e la fiducia del team Yamaha, proiettando un’ottica positiva per la stagione SBK del 2023.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Test Jerez Yamaha

“Sono molto contento di questi due giorni di test – perché rispetto al passato per me è stato sempre un po’ difficile fare un buon lavoro soprattutto a Jerez – ma penso che da ieri e da oggi abbiamo trovato un l’assetto di base della mia R1 è davvero ottimo e ho un ottimo feeling con la moto. Ero veloce in ogni condizione e veloce in ogni uscita, quindi questo era davvero importante. Eravamo contenti del tempo sul giro, eravamo contenti del ritmo: penso che sia uno dei migliori test che ho fatto. Le sensazioni dopo il fine settimana di gara non erano delle migliori, ma penso che siamo migliorati molto e abbiamo capito molto di più dopo questi due giorni. Sono davvero orgoglioso di me stesso ma anche del fatto che Yamaha e tutto lo staff del team abbiano fatto un ottimo lavoro e mi abbiano dato molta fiducia. Allo stesso tempo credere in me stesso e cercare di migliorare insieme, quindi questa è una conclusione davvero positiva per il 2023”.