SBK | Test Jerez: Rea, “Mi sono divertito moltissimo”

SBK Test Jerez Yamaha – Il pluricampione SBK Jonathan Rea, alla guida della nuova Yamaha R1, condivide la sua esperienza positiva dopo due giorni di test sul circuito di Jerez.

Rea esprime il suo divertimento nel guidare la moto e sottolinea le eccellenti condizioni, in particolare nel primo giorno, simili a quelle di gara. Con tre moto a disposizione per esplorare diverse opzioni e molte parti diverse, Rea ammette che trovare la combinazione perfetta è un processo in corso, ma si mostra fiducioso nel lavoro svolto. La simulazione di gara di 20 giri è stata un successo, contribuendo a far comprendere meglio il comportamento della R1 in varie condizioni. Rea, nonostante non ritenga di aver ancora trovato il limite, si dichiara competitivo e determinato a migliorare, passo dopo passo. I test, che hanno visto Rea completare circa 766 km e 173 giri, sono elogiati per l’ottimo lavoro dei meccanici e rappresentano un entusiasmante inizio del 2023 per il team Yamaha SBK.

Dichiarazioni Jonathan Rea Test Jerez Yamaha

“Il test è stato davvero positivo e mi sono divertito moltissimo a guidare la mia nuova R1! Abbiamo avuto ottime condizioni, soprattutto nel primo giorno: la temperatura era più calda di quanto ci aspettassimo, simile alla gara e siamo riusciti a portare a termine molto lavoro. Avevo tre bici su cui provare diverse opzioni e un sacco di parti diverse. Penso che non siamo mai riusciti a mettere tutto insieme per arrivare alla combinazione perfetta, ma abbiamo ancora molto tempo e abbiamo superato i principali elementi del test. È normale che alcuni elementi possano essere scartati, ma alcuni elementi saranno molto interessanti in futuro. Ho completato il test con una simulazione di gara di 20 giri che è stata molto positiva e penso che più giri faccio sulla R1, più capisco come si comporta la moto in determinate condizioni e più fiducia posso acquisire. Non sento di aver ancora trovato il limite, sto ancora capendo come gestire l’ultima parte della frenata, ma mi sento già competitivo, quindi passo dopo passo! Abbiamo fatto molti giri, circa 766 km e 173 giri. I ragazzi hanno fatto bene – un grande ringraziamento a tutti i meccanici perché hanno lavorato duramente tra tre moto, molti cambiamenti – e sono stati due giorni intensi ma molto preziosi. Un bel modo per dare il via al 2023! Adesso tutti possono tornare indietro e riposarsi un po’ prima di guardare al prossimo test di fine gennaio”.