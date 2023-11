SBK | Test Jerez: Bassani, “Voglio divertirmi in moto e lavorare, lavorare, lavorare”

SBK Test Jerez Kawasaki – Axel Bassani tornerà in pista per una sessione di test sul circuito di Jerez il 22 e 23 novembre. Sarà la seconda volta in sella alla Kawasaki dopo i test che si sono svolti solo pochi giorni dopo la fine della stagione, sempre a Jerez, a fine ottobre.

Quest’ultimo test del 2023, in Andalusia, si concentrerà su diverse aree, comprese le scelte di direzione di ulteriori sviluppi tecnici che saranno intrapresi durante la pausa in pista nel prossimo periodo festivo.

Con le nuove regole e regolamenti tecnici WorldSBK in vigore per il 2024, che coprono elementi come la combinazione di moto e peso del pilota, massa dell’albero motore, limitazioni sul carico di carburante, limiti di giri e altro ancora, verranno inoltre effettuati importanti controlli e confronti per migliorare le prestazioni in un’altra nuova era delle competizioni WorldSBK.

Le previsioni meteorologiche prevedono condizioni asciutte e soleggiate per i due giorni in pista, con temperature ambientali massime intorno ai 20°C.

La stagione WorldSBK 2024 inizierà con test ufficiali per tutti a metà febbraio nella prima sede dell’anno, Phillip Island. Prima di allora, il team avrà altre due sessioni di test europei a gennaio, a Jerez e Portimao, per fare gli ultimi preparativi prima che le moto e le attrezzature volino in Australia.

Dichiarazioni test Jerez Axel Bassani

“Siamo pronti a provare. Queste saranno le ultime due giornate della stagione quindi sono giornate importanti. Dobbiamo capire quale direzione prendere durante la pausa invernale per poter lavorare sui dettagli per il 2024. Abbiamo alcune cose da provare e devo capire molto bene la moto. Abbiamo fatto solo due giorni di test finora ma passo dopo passo, speriamo sempre a piccoli passi avanti, vogliamo capire come affrontare la pausa invernale nel migliore dei modi. Voglio divertirmi in moto e lavorare, lavorare, lavorare.”