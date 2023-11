SBK | Test Jerez Day 2: Gardner ancora i testa, ottimo Bulega secondo

SBK Test Jerez 2024 Day 2 – Remy Gardner è stato il più veloce anche nella seconda giornata di test 2024 sul circuito di Jerez.

Dopo il meteo avverso nel Day 1, la seconda giornata è andata un po’ meglio. I piloti sono scesi per la maggior parte in pista solo dopo le 12.

Al termine della giornata il più veloce è stato Remy Gardner che in sella alla Yamaha del team GRT ha fermato il crono in 1’38.448 ed è stato a due decimi dal record di tutti i tempi e sotto la pole di Bautista di sabato.

Staccato di poco più di tre decimi ottimo secondo tempo per Nicolò Bulega, al secondo giorno in sella alla Ducati del team Aruba. Il pilota italiano è seguito in scia da Jonathan Rea in sella alla Yamaha.

Alex Lowes in sella alla Kawasaki ha chiuso con il quarto tempo precedendo un ottimo Andrea Iannone e Michael Rinaldi.

Alvaro Bautista, in pista con alcune novità regolamentari del 2024 tra cui la “zavorra”, ha chiuso con il settimo tempo precedendo Bradley Ray e Dominique Aegerter. Scott Redding completa la top ten.

Chiude fuori dai 10, nel suo secondo giorno in sella alla Kawasaki, Axel Bassani, tredicesimo.

Tempi Day 2 Tes Jerez SBK

1. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’38.448, 61 giri

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) 1’38.726, 52 giri

3. Jonathan Rea (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) 1’39.179, 68 giri

4. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’39.211, 68 giri

5. Andrea Iannone (Team GoEleven) 1’39.335, 69 giri

6. Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa Racing) 1’39.807, 69 giri

7. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1’39.962, 58 giri

8. Brad Ray (GMT94 Yamaha) 1’40.007, 59 giri

9. Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’40.103, 67 giri

10. Scott Redding (Bonovo Action BMW) 1’40.291, 47 giri

11. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) 1’40.334, 66 giri

12. Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’41.346, 54 giri

13. Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE Racing Honda Team) 1’42.110, 38 giri

