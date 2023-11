SBK | Test Jerez Day 2, Bautista: “La moto ha sensazioni diverse soprattutto nelle curve veloci”

SBK Gp Jerez Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la seconda giornata di test sul circuito di Jerez con il settimo tempo.

Nel crso del Day 2 il due volte Campione del Mondo ha provato le novità regolamentari 2024 sulla moto, tra cui la zavorra per aumentare il peso combinato moto-pilota. Lo spagnolo ha concluso la giornata al settimo posto dopo aver fatto segnare il miglior giro in 1’39.362, 1.5 più lento del miglior tempo di Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che ha completato 58 giri.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Jerez

“Oggi ci siamo concentrati sul regolamento 2024, soprattutto sul peso. Abbiamo provato molte soluzioni con il peso. Ho appesantito alcune zone della moto, provato anche l’interno del motore, e ho fatto molti test per capire come funziona la moto. Non è facile perché quando la moto va bene, se aggiungi 7kg, la moto ha sensazioni diverse soprattutto nelle curve veloci. Abbiamo fatto un po’ di distribuzione per avere più dati e li abbiamo ottenuti per quest’inverno per provare a lavorare e provare a vedere quale potrebbe essere la base per iniziare il 2024. Non ho sentito alcuna differenza in accelerazione, penso che sia più l’inerzia che sento nelle curve veloci. Soprattutto qui a Jerez, il settore veloce, ho sentito che era più difficile. Ma in accelerazione non c’è una grande differenza. Anche in frenata forse c’è più inerzia per fermare la moto ma, per quanto mi riguarda, ho faticato di più nelle curve veloci. Al momento non ci sono aggiornamenti da parte di Ducati. Ci stiamo concentrando su questo. Ora hanno molti dati di oggi e devono analizzare e giocare con il setup della moto. Non abbiamo toccato nulla sulla moto, abbiamo solo messo il peso e cambiato l’area in cui abbiamo messo il peso. Ora dobbiamo iniziare a pensare al setup per avere un feeling migliore con la moto”.

