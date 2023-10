SBK | Test Jerez Day 1, Bulega: “Ho bisogno di fare chilometri”

SBK Test Jerez Ducati – Prima giornata in SBK per Nicolò Bulega sulla Ducati del team Aruba.

Il pilota italiano è riuscito a completare solo una ventina di giri a causa delle condizioni meteo, ma le prime sensazioni sono buone.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Test Jerez

“Non è andata male. Non abbiamo provato molto a causa della pioggia. E’ stato un buon primo contatto. Ho avuto un buon feeling. Ho bisogno di fare più chilometri e poi vedremo. Ho bisogno di familiarizzare con questa moto. Ho bisogno di capire alcune cose, come freni, elettronica e telaio. Devo guidare e divertirmi. La grande differenza dalla SSP è il motore. E’ buono ma hai bisogno di tempo per prenderci la mano, è completamente diversa. Oggi ci siamo fermati a mezza giornata e non ho fatto molti giri. Domani magari sarà un giorno migliore, spero che smetta di piovere. Non ho parlato molto con Bautista, ha fatto pochi giri e poi è caduto, l’ho visto in hospitality e gli ho chiesto se fosse ok.”

