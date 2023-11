SBK | Test Jerez Day 2, Bulega: “Sono contento perché ho guidato poco, ma ero già veloce”

SBK Test Jerez Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la seconda giornata di test sul circuito di Jerez con il secondo tempo.

L’ingresso in pista è stato solo all’inizio della sessione pomeridiana a causa delle condizioni della pista. Sono state, però, quattro ore molto intense di lavoro durante le quali Nicolò Bulega ha preso confidenza con la Panigale V4R che utilizzerà nella stagione 2024 facendo anche registrare il secondo tempo di giornata (1’38.726): unico pilota con Gardner (Yamaha) ad andare sotto l’1’39.00.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Test Jerez

“È stato un test molto buono ma sfortunatamente non abbiamo guidato molto durante questi due giorni. Il primo giorno abbiamo fatto solo 20 giri e oggi solo mezza giornata. Sono contento perché ho guidato poco, ma ero già veloce. Questo era importante. Sono contento perché ero veloce, ma ero solo all’85%. Sto imparando ad usare la moto, imparando a parlare con la mia nuova squadra, quindi è importante per me percorrere tanti chilometri con questa moto. Onestamente, come sempre, Pirelli sta facendo un lavoro incredibile con gli pneumatici. Ho provato l’SCQ e mi sono trovato bene. Un po’ difficile da capire perché con tanti cavalli bisogna capire il carattere della gomma. Comunque sono contento perché sono stato veloce. Possiamo migliorare, ovviamente, ma è un buon punto di partenza”.

