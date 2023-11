SBK | Test Jerez Day 2: Iannone, “Voglio provare ad arrivare al top”

SBK Test Jerez Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso la seconda giornata di test sul circuito di Jerez con il quinto tempo.

Nella giornata odierna, finalmente sfruttata a pieno grazie al sole caldo del Sud della Spagna, The Maniac ha potuto iniziare a lavorare sulla moto, testando tutte le tipologie di gomme sia in condizioni di asfalto caldo, sia con il vento fresco verso sera. Importante anche il lavoro di messa a punto dell’elettronica e la comparativa con gli altri piloti, fatto che ha permesso al numero 29 di abbassare i riferimenti uscita dopo uscita, migliorando principalmente nella seconda parte di pista. Più volte ha replicato il passo del 40 basso, poi nell’ultima ora ha optato di montare la SCQ. Solitamente, non è semplice sfruttare questa particolare gomma con extra-grip al primo utilizzo, 1.39.335, quasi otto decimi migliorati, posizionandosi al quinto posto finale.

Nonostante la stanchezza e le braccia indolenzite, dovuto al poco allenamento su questo tipo di moto così fisiche, il tempo ottenuto ha sorpreso parecchi addetti ai lavori, andando quasi oltre ogni migliore aspettativa. Rimane ancora tanto lavoro da fare, soprattutto sul passo gara, ma il sorriso che Andrea ha mostrato a fine giornata riempie il cuore di tutta la squadra. Testa bassa e tanto lavoro, con l’obiettivo di cucire ulteriormente la moto in vista dei prossimi test, a fine Gennaio!

Dichiarazioni Andrea Iannone Test Jerez Ducati Go Eleven

“È stato davvero divertente, mi sono divertito molto oggi. Il mio feeling con la moto è migliorato uscita dopo uscita. È davvero interessante perché sono un po’ sorpreso dal risultato, anche dal feeling con la gomma e tutto il resto. Abbiamo tanto lavoro davanti a noi, ma partiamo davvero da un buon punto. Va bene. Abbiamo davvero grandi ambizioni. Voglio rimontare, ma voglio provare a rimontare ad alti livelli. Voglio raggiungere questi risultati e voglio provare ad arrivare al top. In ogni caso so che è davvero difficile perché il livello è davvero alto. Tutti sono vicini ma, penso, per noi e per il primo test, è difficile ottenere qualcosa in più. La moto mi ha impressionato positivamente, così come le gomme. Sono amichevoli. Hai sentito dove sono i limiti delle gomme e della moto e penso che questo sia un buon punto”.