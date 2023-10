SBK | Test Jerez Day 1, Bautista: “E’ un nuovo giorno, i valori si vedranno in Australia”

SBK Gp Jerez Ducati – Alvaro Bautista dopo aver conquistato il secondo titolo Mondiale, è tornato subito in pista per la prima giornata di test a Jerez per il 2024.

A causa delle condizioni meteo non è riuscito a completare il programma di lavoro oltre a uno spaventoso high-side fortunatamente senza conseguenze. Se il meteo migliorerà nella seconda giornata proverà la moto con le nuove modifiche regolamentari, tra cui l’aumento del peso.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Jerez

“Fisicamente sto bene, ma le condizioni della pista non erano perfette dopo la pioggia di ieri e c’erano alcune chiazze di umidità. Entrando in curva c’era una chiazza, ho cercato di evitarla ma l’ho presa con il posteriore e ho fatto un grande high-side, ma è tutto ok. Domani tasteremo le modifiche regolamentari sulla moto, soprattutto il peso. Domani vediamo come sarà il tempo, quando il tracciato è umido si asciuga lentamente, quindi dobbiamo aspettare domani per provare. E’ un nuovo giorno per molti piloti, ma non sono riuscito a vederceli perchè abbiamo fatto pochi giri. E’ il primo giorno ci sarà occasione e penso che molti miglioreranno tra qui e la prima gara. Sarà più importante l’ultimo test in Australia per vedere i livelli di tutti. Bulega è bravo e ha talento. Non penso che sia la prima volta che prova la Ducati, quindi la conosce abbastanza, soprattutto su questo tracciato. Lui sarà un pilota che lotterà per i podi e la vittoria. E’ bello averlo nel team sarà una extra motivazione.”

