SBK | Test Jerez Day 1: Bassani, “È completamente diversa dalla Ducati, voglio capire la moto”

SBK Test Jerez Kawasaki – Nella prima giornata di test a Jerez, Axel Bassani ha debuttato ufficialmente nel team ufficiale Kawasaki.

Mentre si adatta a una moto completamente diversa da quella che guidava in passato, Bassani trasmette un senso di entusiasmo e determinazione. Nelle sue parole, emerge un desiderio di comprendere appieno la moto e il team, senza sentirsi pressato a essere subito veloce.

Dichiarazioni Axel Bassani Test Jerez

“Sta andando bene. Sono contento e mi sento bene con il team. Stamattina abbiamo fatto dei giri. Non è facile cambiare ma con la moto le sensazioni sono buone, me la sono goduta. È completamente diversa dalla Ducati. Passo passo proverò a capire la nuova moto ma senza pressione. Non voglio essere subito veloce ma voglio capire molto bene la moto e il team e poi vedremo. È tutto diverso. È una moto completamente diversa, ha due ruote ma è completamente diversa! Mi piace. È bello, mi piace la gente nel box. Mi trovo bene con il mio nuovo capotecnico. Devo parlare tanto in inglese e questo per me non è semplice ma va bene per impararlo!. Proveremo a cambiare qualcosa sulla moto. Spero che domani il meteo e anche la pista siano molto migliori. Stamattina è stato davvero difficile girare. In pista c’erano tante parti bagnate”.