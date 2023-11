SBK | Alvaro Bautista: aggiornamento sulle condizioni dopo la wild card MotoGP in Malesia

SBK -Nella settimana successiva al Gran Premio MotoGP in Malesia, Alvaro Bautista si è sottoposto a esami medici per verificare il suo stato di salute presso lo studio del Dr. Angel Villamor a Madrid.

Dopo un approfondito consulto specialistico e l’analisi della risonanza magnetica cervicale, necessari a causa di una perdita di forza e parestesie all’arto superiore sinistro verificatesi dopo la caduta ai test di Jerez e durante il Gran Premio della Malesia in MotoGP, al pilota del team Aruba.it Racing – Ducati sono state diagnosticati un’ernia cervicale C6-C7 e una protrusione discale C5-C6. In generale, questi problemi possono causare dolore, rigidità o altri sintomi a livello del collo, delle spalle o degli arti superiori a seconda di come influenzano i nervi circostanti. Il trattamento può variare da fisioterapia a interventi più avanzati, a seconda della gravità e dei sintomi presenti.

Ulteriori esami specialistici sono previsti nei prossimi giorni per valutare eventuali danni dovuti alla compressione nervosa a livello cervicale. Al momento non è previsto un intervento chirurgico.

