SBK | Test Barcellona, Rea: “Possiamo ritenerci soddisfatti”

SBK Test Barcellona Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la due giorni di test sul circuito di Barcellona con il quinto tempo.

Dopo due giorni intensi di test sul circuito di Barcellona, Jonatha Rea ha condiviso le sue impressioni sulle prestazioni della sua moto e sulle prospettive per il prossimo fine settimana di gara. Con una combinazione di positività e analisi dettagliata, Rea ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, evidenziando sia gli aspetti positivi che quelli da migliorare. Con uno sguardo attento alle prestazioni delle gomme Pirelli e una simulazione di gara che ha rivelato un ritmo competitivo, Rea e il suo team sono fiduciosi nei progressi fatti rispetto agli eventi precedenti. Il lavoro instancabile del team Yamaha e l’impegno dei tecnici di Milano hanno contribuito a creare un ambiente propizio per il successo.

Dichiarazioni Jonathan Rea Test Barcellona Superbike

“Siamo riusciti a metterci davvero al lavoro senza grossi problemi. Abbiamo testato alcune cose uno dopo l’altro e abbiamo riscontrato alcuni chiari aspetti positivi e negativi, ma siamo stati in grado di spuntare la maggior parte delle cose sulla lista così come alcune opzioni di pneumatici per il fine settimana di gara, inclusa un’opzione di gomma anteriore Pirelli. Ho anche potuto fare una simulazione di gara sia per la Superpole Race che per la gara lunga. È molto difficile fare paragoni, ma era molto competitivo e poteva esserci un ritmo di gara veloce rispetto allo scorso anno. Con queste informazioni e come erano le condizioni della pista oggi, almeno abbiamo buoni dati per cercare di migliorare. Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato e ora possiamo iniziare il “vero lavoro” per prepararci ulteriormente. Il team ha lavorato davvero bene durante tutto il test: abbiamo esaurito il tempo, si potrebbe dire, dato che ci sono sempre più caselle da spuntare, ma ho iniziato a sentirmi davvero più fiducioso con la R1. Yamaha e i ragazzi di Milano hanno svolto un lavoro molto positivo e sento che posso mettermi alla prova, guidare la moto e divertirmi. Ho avuto il sorriso sulle labbra per gran parte del test e ne voglio sempre di più! Possiamo essere contenti del lavoro che abbiamo svolto qui e dei progressi fatti rispetto all’Australia, mi dà molta fiducia: mi sento bene e sono pronto per iniziare il fine settimana”.

4.2/5 - (5 votes)