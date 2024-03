SBK | Test Barcellona, Bautista: “Sento che la mia condizioni fisica sta tornando ai massimi livelli”

SBK Test Barcellona Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la due giorni di test sul circuito di Barcellona con il 17esimo tempo.

Bautista che ha concluso ben 103 giri nel primo giorno di test concentrandosi, soprattutto sulla scelta delle gomme in vista del secondo round della stagione 2024 di WorldSBK. Per lo spagnolo qualche difficoltà in più nel secondo giorno ed una scivolata senza conseguenze nel time attack di fine sessione non gli ha permesso di migliorare il proprio tempo.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Test Barcellona Superbike

“Da una parte sono veramente felice perché sento che la mia condizioni fisica sta tornando ai massimi livelli. Posso direi che la sensazione è quella di aver fatto il primo vero test della stagione. Allo stesso tempo, però, oggi le cose non sono andate come speravo perché non sono riuscito a fare passi in avanti in termini di feeling. Ho incontrato un po’ di difficoltà soprattutto a trovare il giusto grip che mi permettesse di spingere al massimo delle mie possibilità. Studieremo i dati nei prossimi giorni per capire cosa sia successo e sono sicuro che torneremo qui a Barcellona venerdì prossimo con la soluzione”.

