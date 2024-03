SBK | Test Barcellona, Locatelli: “Non sono al 100% fisicamente”

SBK Test Barcellona Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la due giorni di test sul circuito di Barcellona con il sesto tempo.

Locatelli ha descritto la giornata come “interessante”, sottolineando le differenze nel grip e nel comportamento della sua Yamaha R1 rispetto al circuito di Phillip Island. Nonostante alcune limitazioni fisiche a seguito di una caduta precedente, Locatelli ha evidenziato la sua fiducia nella moto e nel team, nonostante la mancanza di sensazioni ottimali durante il push. Pur affrontando un imprevisto tecnico durante il long run, Locatelli rimane concentrato sui miglioramenti e sull’obiettivo di lottare per il podio nella prossima gara.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Test Barcellona Superbike

“È stata una giornata interessante – E’ sempre un po’ strano guidare qui rispetto ad altri circuiti, sappiamo che su questa pista possiamo avere un po’ di slittamento delle ruote rispetto a Phillip Island. In Australia il grip sul nuovo asfalto era incredibile, quindi ecco un’altra condizione ed è importante imparare e sapere cosa possiamo migliorare nel set-up per gestirla. Ma alla fine penso che abbiamo fatto un buon lavoro: ho una buona fiducia e un buon feeling con la mia R1. Non sono al 100% fisicamente, perché quando sono caduto a Phillip Island, ho avuto un po’ di dolore al ginocchio – la fiducia sulla moto è abbastanza alta come sempre, ma il mio feeling quando provo a spingere non è del tutto presente. Abbiamo fatto tanti giri, capito tante cose ma le vedremo in gara perché quella può essere un’altra storia. Ci concentriamo sempre solo su noi stessi durante i test per cercare di fare il miglior lavoro. Sono stato felice di aver fatto molti giri con gomme usate ieri, ma sfortunatamente oggi durante il long run abbiamo avuto un problema tecnico quindi abbiamo perso un po’ questo vantaggio. opportunità. Ora ho qualche giorno per recuperare a casa e spero di poter lottare nuovamente per il podio la prossima settimana”.

