SBK | Test Barcellona, Bassani: “Abbiamo bisogno di test per migliorare”

SBK Test Barcellona Kawaski – Axel Bassani ha chiuso la due giorni di test sul circuito di Barcellona con il sedicesimo tempo.

Con un occhio attento alle prestazioni delle gomme Pirelli e un lavoro costante sul set-up della sua moto, Bassani ha evidenziato sia i progressi compiuti che le aree in cui c’è ancora spazio per migliorare. L’importanza di sfruttare al meglio ogni sessione di test per affrontare al meglio il prossimo fine settimana di gara è stata enfatizzata, evidenziando l’approccio metodico del team Kawasaki nel perseguire il successo. Con una maggiore fiducia all’anteriore ma ancora lavoro da fare sul posteriore in curva, Bassani e il suo team si preparano a prendere decisioni cruciali sul set-up della moto per ottimizzare le prestazioni in pista. Con l’introduzione di nuove opzioni di pneumatici da parte di Pirelli, l’attenzione di Bassani è ora rivolta alla scelta più adatta per massimizzare il potenziale della sua Kawasaki.

Dichiarazioni Axel Bassani Test Barcellona Superbike

“Come ieri abbiamo trovato qualcosa verso la fine della sessione. Questo è positivo perché alla fine siamo arrivati ​​con un buon giro con la gomma da gara, migliore di quello che avevamo fatto con la gomma da qualifica SCQ. È importante iniziare qui a capire cosa fare per il prossimo weekend di gara. Abbiamo bisogno di test per migliorare il nostro lavoro e lo abbiamo fatto qui. Abbiamo ritrovato un po’ più di fiducia all’anteriore ma dobbiamo lavorare anche sul posteriore in curva, dato che in questo momento stiamo perdendo tempo nelle curve lunghe. Pirelli ha portato qui nuove gomme anteriori e posteriori e mi è piaciuta la nuova gomma anteriore. Sul posteriore devo ancora fare una scelta”.

4.2/5 - (5 votes)