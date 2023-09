MotoGP | Gp Barcellona, Bastianini sulla caduta: “Non è facile, ma vado avanti”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Enea Bastianini attraverso una “Instagram stories” ha espresso i suoi sentimenti dopo la caduta del Gran Premio di Catalunya.

Il pilota della Ducati era arrivato lungo alla prima staccata ed aveva coinvolto gli incolpevoli Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, con questi quattro piloti fortunatamente tutti illesi.

La “Bestia” ha invece riportato la frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra e dovrebbe essere operato in giornata.

Dichiarazioni Enea Bastianini dopo caduta GP Catalunya MotoGP 2023

“Non è facile, per niente quando pensi di aver toccato il fondo e invece non è così. A quel punto ti disperi e inizi a pensare a voler tornare indietro per cambiare le cose ma la verità è che si può solo andare avanti, quindi sai cosa dico? fanculo io vado avanti! A presto”

