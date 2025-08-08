SBK | Petrucci in BMW: “Voglio lottare per il Titolo”

BMW Superbike – Cambio di marca per Danilo Petrucci, che il prossimo sarà in sella alla BMW M1000RR ufficiale che è ora nelle mani di Toprak Razgatlioglu.

Il pilota ternano lascia la Ducati del Barni Racing Team dopo tre anni, per approdare alla casa tedesca. L’obiettivo è lottare per il Titolo e per farlo serviva una moto Factory.

Una nuova sfida per “Petrux”, unico pilota della storia ad aggiudicarsi almeno una vittoria in MotoGP, in Superbike e alla Dakar.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Ufficiale BMW Superbike 2026

“Sono davvero felice di unirmi a BMW Motorrad Motorsport per la prossima stagione nel World Superbike e orgoglioso di guidare la moto che attualmente porta il numero uno. Il mio obiettivo era quello di guidare una moto ufficiale perché voglio davvero lottare per il titolo di Campione del Mondo. Quindi, penso che questo sia il passo di cui avevo bisogno per mettermi nella posizione di raggiungere quell’obiettivo. Non vedo l’ora di unirmi al team e voglio ringraziare tutti in BMW e tutte quelle persone a casa che mi sostengono. Voglio anche ringraziare il Barni Spark Racing Team per questi tre anni nel Mondiale Superbike e per avermi permesso di entrare in un team ufficiale, che era il mio obiettivo.”

