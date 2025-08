MotoGP | Marquez, Bagnaia e i piloti Ducati in pista al Balaton Park

GP Ungheria Ducati MotoGP 2025 – I piloti Ducati Factory Marc Marquez e Pecco Bagnaia e gli altri quattro rider della “Rossa” sono scesi in pista al Balaton Park per una giornata di test in sella alle Ducati Panigale V4 S.

La casa di Borgo Panigale ha affittato la pista ungherese per far conoscere ai propri piloti il tracciato che il prossimo 24 agosto ospiterà il Gran Premio d’Ungheria.

Marc Marquez. Pecco Bagnaia, i piloti del Gresini Racing Team, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e quelli del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, sono saliti in sella alle Ducati Panigale V4S per prendere confidenza con il tracciato. Presente anche il collaudatore Ducati Michele Pirro.

Un totale di circa 70 giri tra Bagnaia e Marc Marquez e un bilancio più che positivo in vista dell’imminente rientro alle competizioni (prossimo appuntamento in pista – 15/17 agosto, Austrian GP a Spielberg).

Dichiarazioni Marc Marquez Test Balaton Park Ducati Panigale V4 S MotoGP 2025

“Una bella giornata in pista con tutta la Ducati Corse Squad. Sono contento, il layout del tracciato è molto particolare e fuori dal comune. Servirà uno stile di guida un po’ diverso dal solito, ci sono molti stop and go e sarà necessario adattarsi. Più prendi il ritmo poi, più è bello e riesci davvero a goderti la velocità. L’asfalto è molto buono, hanno fatto un ottimo lavoro. Con la Panigale V4 S mi sono davvero divertito, ma non vedo l’ora di correre qui con la MotoGP.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Balaton Park Ducati Panigale V4 S MotoGP 2025

“Tornare in moto dopo le vacanze è sempre bello. Le prime impressioni sulla pista del Balaton sono buone. Il tracciato è molto piccolo, bisogna stare attenti nelle chicane, ma sono soddisfatto. Il layout è particolare e ci stiamo godendo la giornata. Con la Desmosedici GP sarà diverso, ma per ora con la Panigale V4 S mi sto davvero divertendo, anche a farla scivolare.”

