Asta MotoGP Authentics: il casco di Valentino Rossi tra i pezzi pregiati

MotoGP Authentics 2025 – Momento storico per il collezionismo nel Motorsport, con il lancio della sua prima asta in assoluto dove fan e collezionisti avranno l’opportunità di possedere pezzi unici appartenenti a leggende della MotoGP.

L’asta che si svolte esclusivamente online, presenta tra i suoi lotti principali un casco usato durante i test da Valentino Rossi e la moto Moto2 realmente utilizzata da Jake Dixon per trionfare a Silverstone nel 2024.

🏍️ Casco usato nei test di Sepang 2007 – Valentino Rossi Uno dei pezzi centrali dell’asta è un casco ufficiale rarissimo, usato nei test pre-stagionali di Sepang nel 2007 dal nove volte campione del mondo Valentino Rossi, la figura più titolata del motociclismo moderno. Con un design ispirato alla spada Excalibur, rappresenta la dichiarazione di intenti di Rossi per riconquistare il “trono” dopo un 2006 difficile. Solo pochi caschi di Rossi sono in mani private, rendendo questa un’occasione irripetibile per fan e collezionisti.

🏁 Moto2 usata nella gara – Jake Dixon, GP di Gran Bretagna 2024 Altro pezzo principale è la moto Moto2 che ha portato Jake Dixon alla vittoria al GP britannico del 2024, il primo pilota britannico a vincere a Silverstone nella categoria dal 2015. Questa macchina unica ha segnato un momento storico, costruita su telaio Kalex con motore Triumph da 765cc, simboleggia una svolta nella carriera di Dixon, che nel 2024 ha concluso la sua collaborazione con il Team Aspar. Il vincitore potrà ritirare la moto direttamente presso la Aspar Factory di Guadassuar, Valencia, con accesso VIP dietro le quinte agli impianti.*

🌟 Intitolata “Icons Auction”, questa asta rende omaggio ai pezzi leggendari presentati, segnando un cambiamento significativo nell’accessibilità alla storia del MotoGP, avvicinando i fan come mai prima d’ora.

Sono previsti anche articoli di altre icone come Marc Márquez, Casey Stoner e Pedro Acosta, tra gli altri. I collezionisti possono visualizzare i lotti e registrarsi per partecipare all’asta sul sito ufficiale di MotoGP Authentics. L’asta sarà attiva dal 12 agosto al 26 agosto, esclusivamente su www.motogpauthentics.com

4.2/5 - (50 votes)