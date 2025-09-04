MotoGP | Esclusiva Bastianini: “Marquez è una spanna sopra, ma io non mollo”

GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025 – Nel giovedì di Barcellona abbiamo intervistato in esclusiva per Motorionline, Enea Bastianini, rider KTM MotoGP Tech3.

Con il pilota riminese siamo partiti dall’inizio, dalla sua carriera nei tuffi, passando all’esordio con le minimoto, parlando del compianto Fausto Gresini, del debutto in Moto3, del Mondiale vinto in Moto2, della MotoGP e di tanti altri argomenti, tra cui i suoi cani, film e attore preferiti, amicizia nel paddock, i suoi idoli Casey Stoner, Lewis Hamilton e tanto altro.

Dichiarazioni Enea Bastianini Carriera Tuffi

“All’età di 10-11 anni ho iniziato anche il percorso dei tuffi, anzi forse prima, adesso non mi ricordo neanche. Le moto sono sempre state la mia priorità, è sempre stato così, però diciamo che era il mio secondo sport, mi piaceva tenermi impegnato, fare qualcosa di diverso oltre le moto e da una passione è nato uno sport, perché comunque ho fatto gare a livello internazionale, ho fatto gli Europei, iniziava a essere una cosa seria, poi dopo ho detto basta perché le moto richiedevano già abbastanza tempo. Sono entrambi sport indivuali, forse i tuffi sono ancora più individuali, perché comunque è un blocco mentale continuo, perché tutte le volte devi imparare sempre un tuffo nuovo, mentre invece in moto se sai andare è difficile che devi imparare qualcosa di troppo diverso. Invece nei tuffi ogni volta era provare un qualcosa di nuovo e sempre più difficile, uno sport molto duro, molto tosto mentalmente.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Amante Animali

“Io ho un bulldog francese, mentre i miei genitori hanno un’alano. Mi piacciono molto, il bulldog è un una razza a parte, sembra un un cartone animato. Non lo porto alle gare, soffre il caldo, poi non si possono portare i cani nel paddock. Forse lo porterò il mercoledì di Misano.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Film e Attore Preferiti

“Il mio film preferito è Avatar, non vedevo l’ora che uscisse, quando è uscito ero super emozionato. Il mio attore preferito è Will Smith.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Amici nel Paddock

“Secondo me ci può essere un’amicizia tra piloti. Poi è ovvio che se si corre insieme le cose cambiano, ma non dal punto di vista dell’amicizia. Magari uno va bene e l’altro va male, quindi puoi essere “incazzato” che lui sta andando bene, ma è un qualcosa che credo che sia innato e naturale, però io ho amicizie all’interno del paddock. Alla fine si può dire che siano le più vere, quelle che porti avanti da una vita.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Idoli Casey Stoner, Lewis Hamilton…

“Ho tanti idoli, perchè prendere spunto da tanti sportivi con storie diverse è fondamentale. Casey (Stoner) è un talento puro ed Hamilton in Formula 1 è stato ed è tutt’ora un grandissimo pilota. Ci sono poi tanti altri sportivi, ho visto il documentario di Serena Williams, mi è piaciuto tantissimo e veramente ci sono tanti sportivi forti, tanti.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Scelta Numero 33 e poi 23

“Avevo scelto il #33 perchè avevo debuttato nelle minimoto a tre anni e tre mesi. Per quanto riguarda il #23 è un bellissimo numero e mi è sempre piaciuto, però diciamo che i collegamenti erano diversi e forse Michael Jordan era l’ultimo, anche se di lui ho visto tutta la sua serie e mi è piaciuta molto e lo stimo tantissimo. Principalmente però tutto è nato dal fatto che tutte le volte che salutavo la mia ragazza prima di andare a letto c’era sempre scritto 23:33, andavo letto sempre a quell’ora. Quando spegnevo il telefono, durante il periodo del Covid era sempre quell’ora, avevo fatto caso a questa cosa. Poi ho pensato 23:33 è due volte 3 e poi era il numero di Michael Jordan, è un bellissimo numero e l’ho scelto.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Esordi Rookie Cup ed esordio Moto3 con Gresini

“Fausto è stato fondamentale per la mia carriera perché venivo dalla Rookies Cup e ha creduto in me quando non avevo ancora raggiunto tanti risultati. Mi ha dato fiducia sin dall’inizio anche se i test non erano andati bene, ero caduto due volte, ma avevo girato forte e finita la giornata, mi ricordo che Fausto mi ha chiamato e mi fa: ‘Guarda, ti vogliamo e crediamo in te, dimostraci che non ci siamo sbagliati’. Da lì è nata la storia con lui. Poi dopo sono arrivate subito le nostre prime soddisfazioni perché già in Qatar sono arrivati i primi punti e in Argentina è arrivata la prima top 10 e dopo 6/7 gare è arrivato al primo podio, tra l’altro proprio qui a Barcellona. E’ stata un’avventura bellissima e poi è arrivato quell’annaccio del cavolo che ce l’ha portato via.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Vs VR46

“Mi si era presentata l’opportunità di andare in VR46, ma non tanto nell’Academy ma nel Team. Io in quel momento ero molto riconoscente a Fausto per quello che aveva fatto per me e mi sembrava giusto continuare con lui.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Campione del Mondo Moto2 2020 con Giovanni Sandi

“Con Giovanni è stata è stato amore a prima vista. E’ un tipo che non ti elogia facilmente e se ti deve dire una cosa te la dice, è molto schietto. E’ una cosa che ho apprezzato tantissimo perché mi ha fatto crescere non solo come sportivo ma anche a livello umano.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Sicurezza Moto2 Vs Incidente Balaton Park

“In Moto2 ho avuto un brutto incidente in Austria con Syahrin e parlando di attualità devo dire che Balaton mi ha sorpreso, perché è una pista molto bella. Nonostante sia lenta, quando giri da solo è divertente e particolare, però in gara non è stato sicuramente un bel momento (quando è caduto nella Chicane attraversando la pista, ndr). A casa ci ho pensato e mi sono detto che in un Motomondiale non ci si può permettere certe dinamiche, non dovrebbero accadere. Non è solo Balaton, credo che ci siano anche altre piste dove ci sono punti pericolosi. Ci sono piste un po’ più critiche rispetto ad altre o con delle varianti, magari è una pista sicurissima, ma poi c’è una variante che è pericolosa. A Balaton mi aspetto che dopo quello che è successo a me in gara, per il prossimo anno venga fatto qualcosa.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Debutto MotoGP Esponsorama Avintia

“Nell’anno del debutto in MotoGP ho fatto bene nonostante non avessimo un pacchetto tecnico all’altezza. Ho fatto un doppio podio a Misano, mi sono divertito, ho fatto esperienza.”

Dichiarazioni Enea Bastianini MotoGP 2022 Gresini Racing

“Il 2022 l’ho preso molto più sul serio, nel senso che sapevo che mi sarei potuto giocare qualcosa di importante. Ho qualche rammarico perché penso che avrei potuto fare molto di più. Ho vinto in Qatar, ad Austin, Le Mans ed Aragon. Se potessi tornare indietro per cambiare qualcosa lo farei.”

Dichiarazioni Enea Bastianini MotoGP 2023 Ducati Factory

“L’anno è iniziato male, era la prima Sprint di sempre, tutti eravamo carichi e Luca (Marini, ndr) cadendo mi ha centrato e mi sono rotto la scapola. E’ stato un anno veramente difficile per non dire orribile, perché comunque salivo sulla moto, ma non ero io, non riuscivo a causa dell’infortunio a guidare come avrei voluto. L’infortunio ha pesato tanto, la spalla non andava a posto, è stata veramente dura.”

Dichiarazioni Enea Bastianini MotoGP 2024 Ducati Factory

“Le prime gare del 2024 non sono andate benissimo, poi è andata sempre meglio. Purtroppo in qualifica a Le Mans sono rimasto senza benzina e sono dovuto partire indietro. Avevo capito che non mi avrebbero confermato, ma come tutti pensavo puntassero su Jorge Martin, ma poi al Mugello hanno scelto Marc Marquez, scelta che si è rivelata efficace.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Marc Marquez e Curve a Sinistra

“Marc nelle curve a sinistra è sempre stato molto competitivo, quest’anno si sta mettendo a posto anche in quelle a destra, quindi in questa fase del Campionato è una spanna superiore a tutti. Credo che sarà sarà difficile andare più forte di lui, però siamo qui tutti per provarci.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Marc Marquez Vs Pecco Bagnaia

“Non mi piace parlare degli altri perché è difficile capire le dinamiche dall’esterno. Sto vedendo che Marc sta vincendo e Pecco si trova in una situazione più difficile, ma non riesco a giudicare la cosa.”

Dichiarazioni Enea Bastianini MotoGP 2025 KTM Tech3

“Con KTM ci siamo sistemati e sono molto contento. Credo che non siamo ancora al top, però abbiamo intrapreso un percorso che sta iniziando a portare risultati. Mi sto divertendo e finalmente quando salgo in moto dico ‘Ok, sono sulla moto giusta.’ Prima non mi sentivo a mio agio, non so per quale motivo, ma facevo veramente fatica. Adesso sento di aver trovato un mio equilibrio. Poi non è detto che vada sempre bene, perché comunque ancora ci manca un po’ di costanza in generale, però mi sto divertendo, questo è importante.”

