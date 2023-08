SBK | Jerez ospiterà l’ultima gara della Superbike 2023

SBK Gp Spagna Superbike – Il Campionato Superbike 2023 si chiuderà a Jerez nel weekend del 27-29 ottobre 2023.

Dopo la cancellazione del round argentino, sarà il circuito andaluso ad ospitare il Prometeon Spanish Round. La presenza della Spagna nel WorldSBK è iniziata a Jerez nel 1990 con il round di apertura di quella stagione ed il Campionato è tornato più volte nella sede andalusa a metà degli anni 2010 e più recentemente dal 2019 al 2021. La pista spagnola ha ospitato 21 gare WorldSBK nella sua storia, con l’ultima tenutasi a settembre 2021.

Con questo ultimo aggiornamento, le stagioni WorldSBK e WorldSSP concluderanno le rispettive campagne a Jerez alla fine di ottobre. La stagione del WorldSSP300 si concluderà come da programma con il Round Pirelli del Portogallo a Portimao dal 29 settembre al 1° ottobre.

Calendario definitivo Superbike 2023

24-25-26 February Australia Phillip Island Grand Pri Circuit 3-4-5 March Indonesia Pertamina Mandalika International Street Circuit 21-22-23 April The Netherlands TT Circuit Assen 5-6-7 May Spain Circuit de Barcelona-Catalunya 2-3-4 June Italy Misano World Circuit “Marco Simoncelli” 30 June-01-02 July United Kingdom Donington Park 14-15-16 July Italy Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola 28-29-30 July Czech Republic Autodrom Most 8-9-10 September France Circuit de Nevers Magny-Cours 22-23-24 September Spain MotorLand Aragón 29-30 September-01 October Portugal Autódromo Internacional do Algarve 27-29 October Spain Circuito de Jerez – Angel Nieto

