MotoGP | GP Gran Bretagna: le scelte Michelin per Silverstone

GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023 – Dopo la pausa estiva torna l’azione in pista con il Monster Energy British Grand Prix, sull’iconico circuito di Silverstone nel Regno Unito.

Il circuito di Silverstone, una ex base della Royal Air Force, si trova a sud di Birmingham, nel centro dell’Inghilterra. Fu fondato nel 1947 da un gruppo di amici appassionati di corse, prima di diventare infine una mecca per il Motorsport e ospitare il suo primo Gran Premio motociclistico nel 1977. Con i suoi 5,9 km, è il circuito più lungo del calendario e anche uno dei più veloci. Ha otto curve a sinistra e dieci a destra, oltre a una rettilineo di 770 metri. Il tracciato rappresenta una sfida non solo per i piloti, ma anche per le loro moto e, naturalmente, per le gomme.

Nel 2022, tutti i record (per lo più risalenti al 2019) sono stati battuti. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) ha stabilito un nuovo record di giro assoluto del circuito con un tempo di 1:57.767, Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) ha stabilito il nuovo record di giro in gara con un tempo di 1.59:346, e la durata del Gran Premio è stata abbassata a 40min 10s.

Lo scorso anno quando la temperatura della pista era compresa tra 30° e 35°C, una finestra considerata favorevole per le prestazioni ottimali, fu Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) a vincere il Gran Premio, seguito da Maverick Viñales (Aprilia Racing) e Jack Miller (Ducati Lenovo Team).

Per quanto riguarda le mescole, per l’anteriore, come l’anno scorso ci saranno tre opzioni tutte simmetriche. Soft, Medium e Hard. Tuttavia, la mescola più dura non sarà esattamente la stessa del 2022. Quest’anno ci sarà una mescola leggermente più morbida, che rimane comunque classificata come Hard, ma che offrirà ancora più versatilità. Al posteriore pneumatici asimmetrici disponibili in Soft e Medium, con mescola rinforzata sul lato destro per far fronte al maggior numero di curve su questo lato.

In caso di pioggia pneumatici anteriori Soft e Medium simmetrici, con posteriori Soft e Medium asimmetrici, con il lato destro più duro come le loro controparti slick.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Silverstone MotoGP 2023

“Il circuito di Silverstone è un caso speciale. Il livello di grip è buono, l’asfalto è stato rifatto nel 2019, ma è un circuito che mette molta pressione sugli pneumatici, soprattutto al posteriore. Ha sequenze di curve veloci, un po’ come ad Assen (Paesi Bassi), ma richiede più frenate e accelerazioni, il che genera carichi elevati. Abbiamo ovviamente previsto queste richieste nella preparazione della nostra fornitura, con pneumatici adattati al circuito. Per l’anteriore, come l’anno scorso, avremo tre opzioni tutte simmetriche: Soft, Medium e Hard. Tuttavia, la mescola più dura non sarà esattamente la stessa del 2022. Quest’anno offriremo ai nostri partner una mescola leggermente più morbida, che rimane comunque classificata come Hard, ma che offrirà ancora più versatilità. Potremo rispondere a più situazioni e offrire una scelta più ampia ai piloti in base alle condizioni della pista. Al posteriore non ci saranno cambiamenti, con pneumatici asimmetrici disponibili in Soft e Medium, con mescola rinforzata sul lato destro per far fronte al maggior numero di curve su questo lato. In caso di pioggia, che non può essere esclusa nel Regno Unito nemmeno in estate, la nostra gamma Power Rain sarà disponibile per gestire tutte le condizioni di gara.”

Da questo fine settimana il formato di gara in MotoGP cambierà. La prima sessione di prove del venerdì non verrà più conteggiata come qualifica. Durerà 45 minuti e sarà ora chiamata Free Practice 1. La seconda sessione di prove, sempre il venerdì e della durata di un’ora, sarà ora chiamata Practice e sarà l’unica a valere per l’accesso in Q2. Il formato per sabato e domenica rimane invariato, con una sessione di prove libere il sabato mattina, le due sessioni di qualifica Q1 e Q2, la Sprint Race il sabato e il Gran Premio la domenica.

