MotoGP | Gp Silverstone, Bastianini: “E’ una delle mie piste preferite”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Enea Bastianini cercherà di voltare pagina da Silverstone, dove domenica è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa della MotoGP 2023.

Il pilota ufficiale Ducati ha pagato caro l’infortunio alla spalla dovuto all’incolpevole caduta di inizio stagione (fu centrato da Luca Marini, ndr) ma ora è a posto fisicamente e cercherà di tornare protagonista assoluto della Top Class.

La “Bestia” punta ad essere tra i protagonisti nella seconda parte dell’anno, a lui la parola.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Sono felice di tornare finalmente in pista! Durante queste cinque settimane mi sono riposato, ma ho anche lavorato molto per cercare di essere pronto possibile per questa seconda parte della stagione. Silverstone è una delle mie piste preferite, perciò l’obiettivo sarà sicuramente riuscire ad ottenere un buon risultato e soprattutto poter tornare a lottare per il podio. Non sarà facile, e in Inghilterra il meteo è sempre un fattore imprevedibile, ma faremo del nostro meglio, come sempre.”

