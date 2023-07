SBK | Il team Marc VDS sbarca nelle derivate di serie

SBK Marc VdS – Il Marc VDS Racing Team, attualmente protagonista in Moto2, si unirà al Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike nel 2024 con una Ducati. Sarà Sam Lowes, attuale pilota del team in Moto2, a difendere i colori della squadra.

Lowes farà ritorno nel paddock che nel 2013 lo ha visto vincere il titolo nel World Supersport. La moto scelta sarà la Ducati Panigale V4 R, che sta dominando la stagione insieme ad Alvaro Bautista dell’Aruba.it Racing – Ducati. Inoltre, Lowes avrà l’opportunità di correre contro suo fratello gemello Alex Lowes del team Kawasaki, un desiderio che entrambi coltivavano da tempo. Sam è uno dei quattro piloti che hanno ottenuto vittorie in questa stagione in Moto2, insieme a Pedro Acosta, Tony Arbolino e Jake Dixon. Attualmente occupa l’ottavo posto in classifica e rimarrà con il team, ma l’anno prossimo si prepara per una nuova avventura.

Il pilota britannico può vantare un’ampia esperienza nel paddock del WorldSBK, avendo fatto il suo debutto nel 2009 nel WorldSSP e disputato tre stagioni complete in quella categoria. Nel 2010, a Donington, ha raggiunto la decima posizione, mentre nel 2011 ha conquistato sei podi in 12 gare, ottenendo il sesto posto in classifica prima di vincere la sua prima gara l’anno successivo.

Dopo il successo a Donington, Lowes si è ripetuto ad Aragon, chiudendo la stagione al terzo posto in classifica. Nel 2013 ha ottenuto vittorie, pole position e podi. Con 11 podi su 12 gare, tra cui sei vittorie e nove pole position, si è laureato campione del mondo, superando Kenan Sofuoglu di 49 punti. Nel 2014 è passato alla categoria Moto2™, ottenendo costantemente punti e lottando per il podio in numerose occasioni.

In Moto2, Lowes ha conquistato dieci vittorie e collezionato 26 podi, ottenendo come miglior risultato finale un terzo posto in classifica nel 2020. Ha anche accumulato esperienza in MotoGP nel 2017 con l’Aprilia Racing Team Gresini, prima di fare ritorno nella categoria Moto2 nel 2018.

Dichiarazioni Sam Lowes debutto in SBK

“Ho tanto da imparare considerando questa nuova categoria tra cui la moto, le gomme e alcune piste nuove. Sono molto motivato ed entusiasta per questa opportunità. Sono pronto ad adattarmi e imparare ciò che serve per essere competitivo nel WorldSBK. Ho sempre avuto come obiettivo quello di correre nel World Superbike e dopo aver vinto il titolo nel 2013 nel World Supersport, questo ha rappresentato uno step normale. Ma ho scelto di provare a cambiare paddock. Sono contento e orgoglioso di aver vissuto la carriera che ho vissuto in quel paddock e mi sono divertito tanto. Ora sento che è arrivato il grande momento di cambiare per approdare nel WorldSBK per provare una moto diversa e per imparare come guidare una Superbike. Credo in me stesso e so che posso far bene. È un privilegio correre con il Marc VDS Racing Team e compiere questo step insieme rappresenta una grande sensazione dato che sono sicuro che potremo essere un team forte e di livello anche nel WorldSBK. Sono davvero grato a Marc van der Straten per la fiducia nei miei confronti per intraprendere questo nuovo progetto. Abbiamo un ottimo rapporto; insieme abbiamo raggiunto dei bei traguardi e puntiamo a raggiungerne tanti altri!”.