SBK | Gp Imola, Petrucci: “È uno dei circuiti più belli al mondo”

SBK Gp Imola Ducati Barni Racing – Dopo il podio di Donington, Danilo Petrucci è impaziente di tornare in pista per il prossimo appuntamento del mondiale 2023, il Gran Premio di Imola.

Il pilota ternano del Barni Racing Team torna su una pista dove ha vinto l’ultima volta che ha corso, nella classe STK1000 e punta a ripetere il buon risultato ottenuto sulla pista inglese.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gp Imola

“Non vedo l’ora di correre di nuovo qui dato che si tratta di uno dei circuiti più belli al mondo. Quello di Imola è un circuito davvero scorrevole. Ci sono tante chicane e cambi di direzione. Il tratto dopo la Tosa mi piace davvero tanto. Vai in salita ma poi devi frenare verso destra e poi la pista scende presentando anche un cambio di direzione andando verso sinistra. In appena un tratto in staccata devi fare tante cose. È abbastanza simile al Cavatappi che conosciamo in quel di Laguna Seca; è una staccata davvero difficile. Ci sono tante curve difficili ma anche tante curve belle”.