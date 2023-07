SBK | Gp Imola FP1: Razgatlioglu precede Rea di un soffio

SBK Gp Imola FP1 – Il primo turno del Gran Premio di Imola della Superbike 2023 si chiude con il miglior tempo di Toprak Razgatlioglu.

Il pilota della turco, è rimasto in cima alla classifica dei tempi praticamente per tutto il turno chiudendo con il miglior crono di 1’47.661, non lontanissimo dal record del circuito. Il pilota Yamaha ha preceduto per pochi millesimi Jonathan Rea e Alvaro Bautista, che inseguono ripetitivamente a 0.003s e 0.030s

Alle spalle dello spagnolo un un gruppo di Ducati, con Michael Rinaldi che precede Axel Bassani e Danilo Petrucci.

Dopo un buon avvio, Danilo Petrucci chiude con il 13esimo tempo davanti a Axel Bassani.

Apre la terza fila virtuale Andrea Locateli che precede Alex Lowes e Remy Gardner. Scott Redding completa la top ten.

Chiude con il 20esimo tempo Lorenzo Baldassarri.

Day 1 WorldSBK Imola FP1- Tempi finali

5/5 - (2 votes)