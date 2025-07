SBK | GP Ungheria: Razgatlioglu trionfa nella Superpole Race: è sua la gara 1000 della Superbike

SBK Gp Ungheria Balaton Park Superpole Race – Una giornata storica per il Mondiale Superbike che ha raggiunto quota mille gare. Toprak Razgatlioglu ha vinto con autorità la Superpole Race al Balaton Park, nonostante le condizioni miste della pista lo abbiano messo in difficoltà durante l’ottavo giro in corso. Ma dopo pochi giri, il turco ha recuperato la leadership, tagliando il traguardo in prima posizione.

Seconda posizione per Sam Lowes (Ducati), davanti alla Ducati Aruba di Alvaro Bautista. Andrea Locatelli su Yamaha chiude quarto, a precedere la Honda di Xavi Vierge e la Bimota di Axel Bassani.

Ottavo Ryan Vickers con la Ducati del team Motocorsa, con la Yamaha di Jonathan Rea e la Ducati del team Barni di Danilo Petrucci a chiudere la Top 10.

Gara difficile per Nicolò Bulega, complice la scelta sbagliata della gomma (doppia intermedia). Il pilota Ducati ha chiuso tredicesimo e partirà da questa posizione in Gara 2, in programma alle 14.

Gli altri italiani: 16° Michael Rinaldi, caduta per Yari Montella.

Risultati SBK Superpole Race Ungheria

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW 1'41.527 2 14 LOWES Sam DUCATI 1'42.411 3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati 1'42.544 4 55 LOCATELLI Andrea YAMAHA 1'41.634 5 97 VIERGE Xavi HONDA 1'41.697 6 47 BASSANI Axel BIMOTA 1'42.367 7 17 VICKERS Ryan DUCATI 1'43.028 8 95 MACKENZIE Tarran DUCATI 1'41.635 9 65 REA Jonathan YAMAHA 1'42.388 10 9 PETRUCCI Danilo DUCATI 1'44.397 11 77 AEGERTER Dominique YAMAHA 1'41.483 12 22 LOWES Alex BIMOTA 1'45.031 13 11 BULEGA Nicolo DUCATI 1'43.271 14 99 SOFUOGLU Bahattin YAMAHA 1'43.121 15 60 VAN DER MARK Michael 1'44.516 16 12 RINALDI Michael YAMAHA 1'45.315 17 21 ZAIDI Zaqhwan HONDA 1'47.454

