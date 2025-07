SBK | Gp Ungheria Gara 2: Razgatlioglu, weekend perfetto, vittoria su Bulega e Sam Lowes

SBK Gp Ungheria Balaton Park Gara 2 – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha vinto Gara 2 del Gran Premio d’Ungheria Superbike corso al Balaton Park.

Il pilota turco, che il prossimo anno sarà in MotoGP con la Yamaha del Pramac Racing, ha sempre comandato la gara tranne poco dopo il via, quando era stato sopravanzato da Alvaro Bautista, comando ripreso dopo poche curve (alla 5, ndr) senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Razgatlioglu weekend perfetto, tre vittorie e pole position.

Buona la gara di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), secondo dopo una bella rimonta, con il #11 che perde però altri cinque punti rispetto a Razgatlioglu (è ora a -26, ndr), un gap che inizia ad essere ampio, anche se ancora recuperabile. Terzo gradino del podio per Sam Lowes (Ducati ELF Marc VDS Racing Team).

Danilo Petrucci, scattato dalla decima casella, ha chiuso quarto. Il pilota ternano del Barni Spark Racing Team ha portato la sua Ducati Panigale V4R davanti alla Yamaha YZF R1 del connazionale Andrea Locatelli (Team Pata Maxus) e alla bimota KB998 Rimini di Alex Lowes.

In Top Ten anche Xavi Vierge su Honda CBR1000 RR-R, Axel Bassani con la seconda bimota KB998 Rimini, Dominique Aegerter con la Yamaha YZF R1 e Yari Montella con la seconda Ducati del Barni Spark Racing Team. Quattordicesimo al traguardo Michael Ruben Rinaldi (Yamaha YZF R1 Motoxracing WorldSBK Team).

A punti anche Tarran Mackenzie (Ducati Panigale V4R), il sei volte iridato Jonathan Rea (Yamaha YZF R1), Bahattin Sofuoglu (Yamaha YZF R1) e Tito Rabat (Honda CBR1000 RR-R).

Stava facendo una bella gara Ryan Vickers (era sesto, ndr), che è però prima stato penalizzato con un long-lap (eseguito in maniera errata, con il pilota del Motocorsa Racing sulla ghiaia, ma in piedi, ndr) e che è poi caduto a fine gara, rider ok.

Assenti dopo l’unfit per la carambola di Gara 1 Andrea Iannone, Garrett Gerloff, Iker Lecuona e Remy Gardner.

SBK GARA 2 GP UNGHERIA: LA CLASSIFICA FINALE

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 02 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 10.317 03 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 13.154 04 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 18.297 05 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 18.752 06 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 28.052 07 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 29.220 08 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 30.337 09 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 30.692 10 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 33.714 11 MACKENZIE Tarran Ducati Panigale V4R 35.239 12 REA Jonathan Yamaha YZF R1 38.979 13 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 39.289 14 RINALDI Michael Yamaha YZF R1 55.514 15 RABAT Tito Honda CBR1000 RR-R 55.659 16 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR > 1' 17 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R > 1' RT VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R RT BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R

