SBK | Gp Ungheria: Razgatlioglu vince Gara 1 e fa 70

SBK Gp Ungheria Balaton Park Gara 1 – Toprak Razgatlioglu (BMW) ha conquistato la vittoria in Gara 1 del Gran Premio d’Ungheria, in programma al Balaton Park. Per il pilota turco questo è il 70esimo successo in carriera. La gara è stata interrotta già al primo giro a causa di una maxi caduta che ha visto coinvolti: Iker Lecuona (ha riportato la frattura del polso sinistro), Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Remy Gardner (contusione alla schiena e sospetta commozione cerebrale, Garrett Gerloff, Ryan Vickers e Yari Montella.

A completare il podio, le Ducati Aruba Racing di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Andrea Locatelli su Yamaha chiude quarto, davanti alla Ducati di Danilo Petrucci e alla Bimota di Alex Lowes.

La Ducati di Yari Montella segue con il settimo posto, a precedere la Honda di Xavi Vierge. A chiudere la Top 10, troviamo la Kawasaki di Garrett Gerloff e la Bimota di Axel Bassani.

Gli altri italiani: 13° Andrea Iannone, 16° Michael Rinaldi.

Da segnalare anche le cadute, senza conseguenze, di Sam Lowes e Jonathan Rea.

SBK GARA 1 UNGHERIA: LA CLASSIFICA FINALE

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW 1'40.705 2 11 BULEGA Nicolo DUCATI 1'40.570 3 19 BAUTISTA Alvaro DUCATI 1'40.261 4 55 LOCATELLI Andrea YAMAHA 1'41.568 5 9 PETRUCCI Danilo DUCATI 1'41.067 6 22 LOWES Alex BIMOTA 1'41.033 7 5 MONTELLA Yari DUCATI 1'41.552 8 97 VIERGE Xavi HONDA 1'42.032 9 31 GERLOFF Garrett KAWASAKI 1'41.937 10 47 BASSANI Axel BIMOTA 1'41.384 11 60 VAN DER MARK Michael BMW 1'42.006 12 77 AEGERTER Dominique YAMAHA 1'40.993 13 29 IANNONE Andrea DUCATI 1'41.824 14 95 MACKENZIE Tarran DUCATI 1'41.693 15 99 SOFUOGLU Bahattin YAMAHA 1'41.659 16 12 RINALDI Michael YAMAHA 1'42.103 17 53 RABAT Tito HONDA 1'42.211 18 21 ZAIDI Zaqhwan HONDA 1'42.931

