SBK | Gp Spagna Gara 2, Rea: “È la fine di una stagione lunga e impegnativa”

Superbike Gp Spagna Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2024, in nona posizione.

Dopo Gara 2 del Gran Premio di Spagna, Jonathan Rea ha mostrato un atteggiamento più positivo rispetto alla giornata precedente, pur riconoscendo che i risultati sono stati inferiori alle aspettative. Dopo una buona partenza dalla P16 nella Superpole Race, non è riuscito a mantenere la posizione contro i rivali negli ultimi giri. Nella gara finale, pur partendo bene e guadagnando posizioni, ha lottato con il ritmo e la gestione delle gomme. Rea ha definito la giornata un piccolo test, utile per prepararsi ai prossimi sviluppi in vista dei test invernali e della stagione 2025, con l’obiettivo di tornare più competitivo.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Spagna Superbike 2024

“Un po’ più positivo oggi rispetto a ieri, ma comunque al di sotto delle nostre aspettative. Dalla P16, sono riuscito a mettermi in una buona posizione abbastanza rapidamente nella Superpole Race, ma non sono riuscito a resistere all’attacco di Domi e Bautista alla fine. Sfortunatamente, sono tornato di nuovo in griglia per iniziare la gara finale. Sono partito abbastanza bene, per essere onesti, e ho forzato alcuni buoni sorpassi nei primi due giri. Mi sono ritrovato in P10, ma non avevo il ritmo “assoluto” all’inizio e non sono riuscito a sfruttare le nuove gomme, e dobbiamo ancora concentrarci sul migliorare la sterzata della moto. Quando è arrivato il calo iniziale delle gomme per tutti, sono riuscito a rimanere costante, stavo raggiungendo il gruppo davanti ma abbiamo esaurito i giri. È stata una gara più solida, la P9 non era l’obiettivo di questo fine settimana, ma se guardiamo al quadro generale è un passo avanti. Abbiamo usato la giornata come un piccolo test e abbiamo provato alcuni grandi cambiamenti di assetto sulla moto per cercare di darci una direzione per l’inizio dei test invernali. Tuttavia, sono necessari altri test consecutivi al prossimo test di Jerez e ci aspettiamo che tutti i nostri rivali siano lì come riferimento. È la fine di una stagione lunga e impegnativa, ora ci riorganizziamo come squadra e lavoreremo per tornare più forti nel 2025″.

