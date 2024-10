SBK | Gp Spagna Gara 2, Alex Lowes: “Abbiamo avuto un anno solido ed è stato un piacere far parte del progetto Kawasaki”

Superbike Gp Spagna Day 1 Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna in quinta posizione.

Dopo Gara 2 del Gran Premio di Spagna, Alex Lowes ha commentato la sua prestazione positiva nella Superpole Race, nonostante l’alto livello di competizione. Ha spiegato di aver gestito le gomme per gran parte della gara, ma negli ultimi tre giri ha dato tutto per cercare il podio. Lowes ha espresso soddisfazione per la stagione, definendola una delle migliori della sua carriera e sottolineando l’orgoglio per il lavoro svolto con Kawasaki. Nonostante i risultati precedenti, ritiene che questo sia stato il suo anno migliore, dato il livello crescente di competitività nel WorldSBK.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Spagna Superbike 2024

“Abbiamo iniziato bene domenica nella Superpole race, ma è stata una gara molto veloce. Ci sono così tanti ragazzi veloci ora, ma stavo anche cercando di prendermi un po’ cura della gomma. Negli ultimi tre giri ho dato tutto quello che avevo perché volevo davvero salire su quel podio. Abbiamo avuto un anno solido ed è stato un piacere far parte del progetto Kawasaki negli ultimi anni. Finire con un weekend davvero buono è stato il minimo che la Ninja ZX-10RR meritasse. Sono davvero orgoglioso dei ragazzi e del lavoro svolto da tutti. Ho concluso terzo in campionato nel 2019, ma direi che questo è stato il mio anno migliore. Penso che ora ci sia più profondità di campo nel WorldSBK. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro”.

