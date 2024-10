SBK | Gp Spagna Gara 2, Locatelli: “È stata una gara difficile”

Superbike Gp Spagna Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 Gran Premio di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2024, in ottava posizione.

Dopo Gara 2 del Gran Premio di Spagna, Andrea Locatelli ha commentato la difficoltà incontrata rispetto al podio ottenuto il giorno precedente. Pur partendo bene e mantenendo un buon ritmo iniziale, ha lottato con problemi di frenata e mancanza di grip posteriore, che hanno compromesso la sua gara. Locatelli ha riconosciuto la complessità della stagione, ma ha sottolineato i progressi fatti negli ultimi round e l’importanza di prepararsi per l’inverno. Nonostante i podi ottenuti, l’obiettivo rimane quello di lottare per la vittoria, con la determinazione di migliorare per la prossima stagione.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Spagna Superbike 2024

“È stata una Gara 2 difficile per noi rispetto al risultato sul podio di ieri. All’inizio ero al terzo posto e siamo partiti con un buon ritmo, ma poi ho fatto fatica durante la gara a fermare la moto e a fare curve migliori. È stato difficile mantenere il grip posteriore, a partire dal problema iniziale alla frenata. Ieri abbiamo avuto risultati davvero buoni e oggi la sensazione non era la stessa, è stato difficile provare a ripetere lo stesso risultato. È stata anche una stagione difficile, ma abbiamo sempre spinto forte per rimanere in cima e negli ultimi round abbiamo chiaramente fatto un passo avanti. Questo è qualcosa di positivo e ora dobbiamo analizzare e prepararci a lavorare durante l’inverno, mantenere la concentrazione e migliorare nella stessa direzione. Abbiamo ottenuto alcuni podi questa stagione, il che è stato positivo per me e per la squadra, ma non è stato abbastanza, siamo qui per combattere per vincere! Continuiamo a spingere e non vediamo l’ora che arrivi la prossima stagione”.

