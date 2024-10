SBK | Gp Spagna Gara 1, Bassani: “La gara è stata divertente”

Superbike Gp Spagna Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna in ottava posizione.

Dopo Gara 1 del Gran Premio di Spagna, Axel Bassani ha raccontato una gara divertente nonostante la partenza dalla P14. Ha spiegato che un incidente di Jonathan Rea durante il suo primo giro di Superpole gli ha impedito di ottenere un tempo migliore, influenzando la posizione di partenza. Bassani ha poi perso alcune posizioni all’inizio, ma ha mantenuto un buon ritmo, gestendo le difficoltà con le gomme, soprattutto l’anteriore. Alla fine ha chiuso in ottava posizione, un risultato positivo, e ha espresso la determinazione del team a migliorare ulteriormente per le prossime gare.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Jerez Superbike 2024

“La gara è stata divertente nonostante fossi partito dalla P14. Durante il mio primo giro di Superpole ho trovato Jonathan Rea, che era caduto, a metà pista, quindi abbiamo perso l’opportunità di fare un giro più veloce. Dall’inizio della gara ho perso alcune posizioni. Poi il ritmo era buono ma ho faticato molto con la gomma anteriore fin dall’inizio. Poi ho iniziato a gestirla e poi la posteriore ha iniziato a calare un po’, ma è normale. Abbiamo concluso in ottava posizione, il che è un buon risultato, ed eravamo davvero vicini alla top five. Lavoreremo per cercare di trovare di più per domani”.

