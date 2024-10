SBK | Gp Spagna Gara 1, Alex Lowes: “Oggi è andata molto meglio di ieri”

Superbike Gp Spagna Day 1 Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna in quarta posizione.

Dopo Gara 1 del Gran Premio di Spagna, Alex Lowes ha espresso soddisfazione per i miglioramenti rispetto al giorno precedente. Ha evidenziato la sua velocità nelle FP3, anche con gomme usate, e ha celebrato il suo miglior giro di sempre a Jerez in Superpole, che gli ha permesso di partire dalla prima fila. Lowes ha scherzato sul fatto che, nonostante l’età, continua a migliorare. Durante la gara, si è sentito bene nella fase centrale, ma ha perso un po’ di grip verso la fine, impedendogli di lottare per un sorpasso su Andrea. Resta comunque ottimista per le gare di domani, lavorando per migliorare ulteriormente.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Spagna Superbike 2024

“Oggi è andata molto meglio di ieri. Anche con le gomme usate nelle FP3 di questa mattina ero abbastanza veloce e avevamo grip sulla moto. Con più grip sulla moto nella Superpole ho fatto il mio miglior giro di sempre a Jerez. Sto invecchiando ma sto ancora diventando più veloce. Questo è positivo ed è stato bello partire dalla prima fila, perché il WorldSBK è così serrato ora che ci sono quindici o sedici ragazzi che pensano che con una buona partenza potrebbero salire sul podio, me compreso. Hai bisogno di un po’ di fortuna al primo giro. Nella gara stessa, mi sentivo benissimo nella parte centrale, ma verso la fine ho perso un po’ di grip e sono uscito dalla curva. Pensavo che forse avrei avuto la possibilità di attaccare Andrea, ma lui ha mantenuto il suo ritmo e io ho perso un po’ di grip, quindi cercheremo di vedere se possiamo migliorare per domani”.

