SBK | Gp Spagna Gara 1, Iannone: “Oggi non è stata una giornata positiva”

Superbike Spagna Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del mondiale 2024, in 12esima posizione.

Sabato complicato a Jerez per il Team Go Eleven e Andrea Iannone: velocità promettente con clima favorevole, ma Gara 1 segnata dalla sfortuna in Superpole e da una partenza arretrata. Durante le FP3, Iannone ha utilizzato gomme usate e testato le SCQ per prepararsi alla qualifica, raggiungendo un buon secondo posto e sfiorando il miglior tempo. In Superpole, ha trovato buoni riferimenti in pista, inserendosi momentaneamente nella top 6, ma un incidente di Rea in curva 6 ha costretto Iannone a rallentare, chiudendo l’undicesima posizione e partendo dalla quarta fila. In Gara 1, la partenza è stata difficile a causa di un imbuto in curva 1, ma il ritmo iniziale è stato promettente, vicino a quello dei piloti sul podio. Nella parte centrale della gara, però, ha perso incisività, subendo un sorpasso da Rea. Negli ultimi giri ha migliorato il ritmo, ma problemi di grip gli hanno impedito di attaccare, chiudendo al dodicesimo posto. Nonostante il risultato inferiore alle aspettative, Iannone è stato il miglior pilota indipendente della giornata.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Spagna Superbike 2024

“Oggi non è stata una giornata positiva per noi, dopo le prove di venerdì mi aspettavo di poter lottare in altre posizioni, ma abbiamo faticato molto con la trazione e il grip posteriore. Ho conquistato qualche punto, ma dobbiamo analizzare bene i dati e trovare una soluzione per domani, speriamo di fare meglio in Gara 2 e di terminare il campionato nel migliore dei modi.”

