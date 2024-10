SBK | Gp Spagna Gara 1, Bulega: “Voglio togliermi altre soddisfazioni”

Superbike Jerez Ducati – Nicolò Bulega ha vinto Gara 1 del Gran Premio di Spagna.

Nicolò Bulega è protagonista di una fantastica Gara-1 a Jerez de la Frontera. Il pilota italiano – partito dalla pole position dopo aver fatto registrare un clamoroso lap time di 1’37.596 abbassando di oltre 7 decimi il precedente record del circuito – mantiene la testa della gara dalla prima all’ultima curva conquistando la quinta vittoria nella sua stagione da rookie in Superbike e regalando a Ducati il titolo costruttori e ad Aruba.it Racing – Ducati il titolo team.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Jerez Superbike 2024

“Sono molto felice. Penso che questa sia stata la mia migliore gara in WorldSBK e sono orgoglioso di aver contribuito a portare punti importanti sia per il titolo Manufacturers’ che per la vittoria del Team. Il weekend, però, non è ancora finito e voglio togliermi altre soddisfazioni domani”.

5/5 - (2 votes)