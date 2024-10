SBK | Gp Spagna Day 1, Locatelli: “È stata una giornata un po’ strana, ma abbiamo imparato qualcosa sulla scelta delle gomme”

Superbike Gp Spagna Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso il Day 1 del Gran Premio di Spagna ,ultima tappa del Mondiale 2024, con il 13esimo tempo.

Andrea Locatelli ha riflettuto sulla sua prima giornata di prove libere al Gran Premio di Spagna, descrivendola come un’esperienza “strana” ma istruttiva. Nonostante le difficoltà iniziali e una posizione in classifica che non rispecchia completamente il potenziale del suo team, il pilota ha colto l’occasione per imparare e affinare la strategia sulle gomme in vista della gara. Con un buon assetto di base e la consapevolezza che ci sono margini di miglioramento, Locatelli si prepara per le FP3, puntando a una prestazione competitiva in Superpole e alla successiva Gara 1 Con ottimismo, guarda avanti, pronto a mettere in pratica ciò che ha appreso.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Spagna Superbike 2024

“È stata una giornata un po’ strana, ma abbiamo imparato qualcosa sulla scelta delle gomme, soprattutto per la gara, e sappiamo e capiamo dove dobbiamo lavorare per migliorare il feeling. Penso che i risultati sulla classifica generale non siano così “reali” perché molti piloti hanno usato le gomme da qualifica alla fine e noi non le abbiamo provate. Siamo finiti un po’ indietro, ma soprattutto all’inizio non eravamo così lontani dalla vetta, ma ci mancava ancora qualcosa. Sappiamo che domani ci sarà un’altra opportunità per provare la moto e prepararci nelle FP3, poi cercheremo di fare la migliore qualifica Superpole e poi andremo per Gara 1. Oggi è stata un po’ dura, ma non troppo male alla fine per il tempo sul giro e non troppo lontano con un buon assetto di base. Ora guardiamo avanti e vedremo cosa possiamo fare domani”.

