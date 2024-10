SBK | Gp Spagna Day 1, Bautista: “Non è l’inizio che mi aspettavo”

Superbike Spagna Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del mondiale 2024, con l’undicesimo tempo.

Qualche difficoltà in più, invece, per Alvaro Bautista che non è riuscito a trovare il miglior feeling con la sua Ducati Panigale V4R chiudendo in undicesima posizione con un ritardo comunque contenuto (+520 millesimi) dal miglior tempo del venerdì realizzato da Rinaldi (Ducati).

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Spagna Superbike 2024

“Non è l’inizio che mi aspettavo. Abbiamo incontrato qualche difficoltà sia nelle FP1 che nelle FP2 ma il gap rispetto ai primi è davvero contenuto. E’ chiaro che domani servirà fare un passo in avanti, iniziando ovviamente dalla Superpole”.

