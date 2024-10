SBK | Gp Spagna Day 1, Petrucci: “E’ stato un buon giorno”

SBK Gp Spagna Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2024, con il quarto tempo.

Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna, Danilo Petrucci ha espresso soddisfazione per i progressi fatti, nonostante le difficoltà iniziali. In mattinata, pur essendo nelle prime posizioni della classifica, il pilota ha riscontrato problemi di spinning nelle curve veloci. Nel pomeriggio, però, Petrucci è riuscito a mantenersi al vertice per gran parte della sessione, mostrando fiducia per il resto del weekend. La sua attenzione si concentra ora sul miglioramento del grip e sulla gestione degli pneumatici, fattore cruciale per la gara, puntando a una partenza nelle prime due file per lottare per la top 5.

Dichiarazioni Danilo Petrucci GP Spagna Superbike 2024

“E’ stato un buon giorno. Stamattina ero in difficoltà nonostante fossi nei primi posti della classifica. Avevo problemi nelle curve veloci a causa dello spinning. Questo pomeriggio sono stato in testa per quasi tutto il turno e sono contento. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare il grip e portare a fine gara la gomma. la gestione della gomma sarà la chiave per la gara e partire nelle prime due file ci permetterà di lottare per la top 5.”

