SBK | Gp Spagna Day 1, Rea: “Ho messo tutto insieme e ho fatto un buon tempo sul giro”

Superbike Gp Spagna Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso il Day 1 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2024, con il quinto tempo.

Jonathan Rea ha analizzato la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna, evidenziando le sfide incontrate a causa delle condizioni della pista, compromesse da un po’ d’acqua caduta durante la notte. Nonostante le difficoltà iniziali e un feeling non ottimale con la gomma posteriore, il campione ha lavorato con determinazione per esplorare le opzioni di pneumatici disponibili. Con un buon tempo sul giro già registrato, Rea è consapevole che c’è ancora margine di miglioramento e punta a ottimizzare la prestazione nelle FP3, sottolineando l’importanza di una buona posizione in griglia per affrontare la Superpole e il resto del weekend.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Spagna Superbike 2024

“La pista non era in ottime condizioni questa mattina perché c’era un po’ d’acqua caduta durante la notte, ma come tutti ci siamo messi al lavoro per valutare le principali opzioni di pneumatici disponibili per questo fine settimana nel corso della giornata. Il livello di aderenza della superficie della pista era inferiore rispetto ai test invernali: a gennaio sembrava quasi perfetto, ma oggi ho fatto fatica a trovare lo stesso feeling con un po’ di slittamento della gomma posteriore e solo nell’ultima parte della curva avevo l’aderenza per girare bene. Ci sono alcune aree su cui lavorare per domani. Ho messo tutto insieme e ho fatto un buon tempo sul giro, ma penso che per il nostro vero potenziale dobbiamo ancora migliorare. Sarà davvero importante domani partire bene nelle FP3 e darci una buona possibilità con la Superpole. Come abbiamo scoperto a Estoril, quando hai la posizione in pista al giro 1, è molto più facile lottare per un buon risultato.”

5/5 - (3 votes)