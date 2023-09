SBK | Gp Portogallo: tutti gli orari TV dell’appuntamento a Portimao

SBK Gp Portogallo – Il mondiale delle derivate di serie sta giungendo al termine. Portimao, dove si disputerà il Gran Premio del Portogallo, è la penultima tappa del mondiale.

In Spagna Alvaro Bautista ha messo una “pezza” dopo l’errore di gara 1 vincendo sia la Superpole Race che gara 2, ma ha comunque perso punti di vantaggio su Razgatlıoğlu. Nonostante questo il Campione del Mondo in Carica ha la possibilità di chiudere i giochi per il mondiale già in Portogallo

Orari Gp Portogallo SBK

Venerdì 29 settembre

11:30-12:15 – WorldSBK Prove Libere 1

16:00-16:45 – WorldSBK Prove Libere 2

Sabato 30 settembre

10:00-10:30 – WorldSBK Prove Libere 3

12:10-12:25 – WorldSBK Tissot Superpole

15:00 – WorldSBK Gara 1 (19 giri)

Domenica 1 ottobre

10:00 – 10:15 – WorldSBK Warm Up

12:00 – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 giri)

15.00 – WorldSBK Gara 2 (19 giri)

Orari TV8

Sabato 23 settembre

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 24 settembre

Superpole Race SBK: 14.00 (differita)

Gara 2 SBK: 15.00 (differita)

