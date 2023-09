MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Giappone a Motegi

MotoGP Gp Giappone 2023 – Il circus del Motomondiale torna subito in pista e lo farà al Mobility Resort Motegi, ex Twin Ring, teatro della 14esima tappa della MotoGP 2023, il Gran Premio del Giappone.

Dopo quanto accaduto in India, con Pecco Bagnaia a terra nella gara “lunga” della domenica, Marco Bezzecchi vincitore e Martin secondo, il Mondiale è apertissimo.

Il vantaggio del Campione in carica su Martin si è ridotto a soli 13 punti e il “Bez” è a 44 lunghezze, recuperarli non sarà facile per il pilota del Mooney VR46 Racing Team, ma non è una “Mission Impossible” visto che ogni weekend assegna al vincitore 37 punti tra Sprint Race e gara della domenica.

La gara è anche quella di casa per la Honda e per la Yamaha e viste le belle performance indiane si cercano conferme. Marc Marquez è andato a podio nella Sprint, mentre Fabio Quartararo è salito sul terzo gradino del podio nella gara “lunga”.

In casa KTM si è “salvato” al solito Brad Binder, con Jack Miller sempre più lontano dalla vetta. Vedremo se l’atmosfera giapponese farà bene all’australiano e anche all’Aprilia, uscita con le ossa rotte dalla trasferta indiana.

Meteo Gp Giappone

Al Mobility Resort Motegiè al momento è previsto bel tempo venerdì e domenica, mentre sabato è prevista pioggia.

Info Gp Giappone

Situato su un posto montano di grande bellezza, nel distretto di Kanto, il circuito giapponese di Twin Ring Motegi possiede un ovale di 2,5 km e una pista classica di una lunghezza di 4,8 km disegnata secondo le norme internazionali. Costruito dalla Honda come laboratorio di prove delle loro differenti produzioni nell’agosto 1997, il circuito di Twin Ring è diventato dal 1999 lo scenario di un Gran Premio del Campionato del Mondo, mentre il tracciato ovale ha permesso di introdurre nel paese le competizioni automobilistiche di ispirazione americana.

Il circuito di Motegi attrae durante l’anno gli amanti del motore, dato che il suo gigantesco recinto ospita il Museo Honda, che esibisce in maniera permanente moto e automobili da competizione di tutte le epoche. Inoltre, questo complesso sportivo si completa con una scuola guida, piste di dirt-trarck e go-kart, hotel, ristorante, negozi e altri servizi che impiegano attualmente 300 persone.

Orari Gp Giappone MotoGP 2023

Venerdì 29 settembre

P1 Moto3 02:00-02:35

P1 Moto2 02:50-03:30

FP1 MotoGP 03:45-04:30

P2 Moto3 06:15-06:50

P2 Moto2 07:05-07:45

Practice MotoGP 08:00-09:00

Sabato 30 settembre

P3 Moto3 01:40-02:10

P3 Moto2 02:25-02:55

P2 MotoGP 03:10-03:40

Q1 MotoGP 03:50-04:05

Q2 MotoGP 04:15-04:30

Q1 Moto3 05:50-06:05

Q2 Moto3 06:15-06:30

Q1 Moto2 06:45-07:00

Q2 Moto2 07:10-07:25

Sprint Race MotoGP 08:00

Domenica 1 ottobre

Warm Up MotoGP 03:40-03:50

Gara Moto3 05:00

Gara Moto2 06:15

Gara MotoGP 08:00

Dove vedere il Gp del Giappone MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 1 ottobre TV8

Gara Moto3 09:00

Gara Moto2 10:30

Gara MotoGP 12:00

