SBK | Gp Portogallo Pirelli: pneumatici più duri per i saliscendi di Portimao

Superbike Portogallo – Dopo la conclusione del round di Aragón, il circus del Campionato Mondiale FIM Superbike si sposta in Portogallo, dove si terrà il penultimo evento stagionale, con Pirelli come Event Main Sponsor. L’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão presenta sfide uniche, e Pirelli si prepara a fronteggiarle fornendo una gamma completa di pneumatici anteriori e posteriori.

Per l’anteriore, Pirelli mette a disposizione dei piloti una vasta selezione di mescole. Inizieranno con la morbida SC0 di sviluppo specifica C0927, con 6 pezzi a pilota. Passeranno poi alla media SC1, con 9 pezzi a pilota, e infine alla dura SC2, disponibile in 5 pezzi a pilota.

Per quanto riguarda i pneumatici posteriori, la SCX di gamma sarà la scelta più morbida, ma a Portimão sarà utilizzata solo per le qualifiche e la Superpole Race, occupando il ruolo solitamente riservato alla SCQ, inutilizzabile a causa delle caratteristiche della pista. La SC0 di gamma, invece, sarà l’alternativa più morbida per le gare più lunghe. Qui, i piloti avranno l’opzione di utilizzare anche la SC1 di sviluppo A1126, che ha debuttato con successo l’anno scorso a Mandalika ed è stata la scelta più popolare a Phillip Island nel 2022 e nel 2023. Quest’anno è stata anche adottata a Most. Rispetto alla soluzione di gamma, la SC1 presenta una struttura più robusta, progettata per resistere alle alte temperature, offrendo un ottimo compromesso tra prestazioni elevate e usura contenuta.

Il prossimo fine settimana, Pirelli sarà il partner affidabile dei piloti del WorldSBK e del WorldSSP, fornendo pneumatici di alta qualità per affrontare con successo le sfide dell’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão.

