SBK | Gp Portogallo Superpole Race: Bautista batte in volata Razgatlioglu

SBK Gp Portogallo Gara – Alvaro Bautista dopo aver vinto Gara 1 ha vinto anche la Superpole Race del Gran premio del Portogallo, undicesimo round del Mondiale Superbike in programma questo week-end a Portimao.

Al via partono a fionda le Yamaha di Razgatlioglu e Locatelli, mentre le Kawasaki finiscono a terra contemporaneamente a poche curve dal via. Non parte benissimo Bautista, costretto ad una rimonta che lo porta in scia del pilota turco negli ultimi passaggi. Nonostante i tentativi dello spagnolo, il pilota Yamaha, riesce a tenergli testa, frenando fortissimo alla prima curva e annullando la superiorità del motore Ducati nel rettilineo. Solo nell’ultima curva, con una manovra magistrale, Bautista riesce a conquistare la vittoria. Completa il podio Andrea Locatelli,. spettatore lontano del duello.

Chiude in quarta posizione Remy Gardner che precede Iker Lecuona e Michael Rinaldi. Settimo Michael Van Der Mark che su BMW chiude davanti al compagno di marca Garrett Gerloff. Xavi Vierge e Philipp Oettl completano la top ten.

Fuori dai dieci Axel Bassani che chiude 11esimo, mentre Danilo Petrucci, che scattava ottavo è solo 15esimo davanti a Lorenzo Baldassarri. Gabriele Ruiu è 21esimo.

WorldSBK Portogallo Superpole Race- Tempi finali

