MotoGP | Gp Giappone Gara, Quartararo: “Strategia sbagliata”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio del Giappone corso a Motegi al decimo posto.

Il #20 della Yamaha è partito bene dalla 15esima casella ed è risalito fino al nono posto. Quando al termine del primo giro quasi tutti i piloti sono rientrati ai box per prendere la moto con gomme da bagnato, si è giocato il jolly rimanendo in pista con le slick, ma questo non ha pagato.

Rientrato un giro più tardi si è ritrovato al 18° posto ed ha poi recuperato fino alla decima posizione finale. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Giappone MotoGP 2023

“Ho fatto un tentativo per rimanere fuori un giro in più, pioveva, ma non era così bagnato in quel momento. Si è rivelata la strategia sbagliata, ma stavo lottando per la P12 o la P13, o qualunque fosse la mia posizione in quel momento, quindi ho voluto provarci. Dobbiamo prendere gli aspetti positivi, avremmo voluto che questo fosse stato un viaggio migliore, ma dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi. Speriamo che Mandalika sia una tracciato migliore.”