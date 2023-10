MotoGP | Gp Giappone Gara, Morbidelli: “Il jolly non ha pagato”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli si è giocato il jolly nel Gran Premio del Giappone corso a Motegi, ma questo non ha pagato.

Partito dalla sedicesima posizione, ha sentito di non avere nulla da perdere e ha deciso di rimanere in pista con le slick il più a lungo possibile, mantenendo temporaneamente la terza posizione al terzo giro.

Nel corso del quarto giro i piloti che avevano effettuato un pit-stop per passare alle gomme da bagnato lo hanno raggiunto. Dopo il cambio moto, ha ripreso la gara in 17a posizione ma non ha potuto lottare con nessun pilota visto l’ampio gap. Alla fine ha chiuso in 18esima posizione (diventata poi 17esima grazie alla mancato seconda partenza di Johann Zarco, ndr) quando è stata esposta la bandiera rossa per scarsa visibilità e tanta acqua in pista. Ecco cosa ha detto “Morbido”.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP Giappone MotoGP 2023

“Ho provato ad adottare una strategia diversa e ho cercato di restare fuori con le slick. Pioveva, ma speravo che smettesse. Non è stato così, ma è stata una strategia all-in che alla fine non ha dato i suoi frutti. Poi, sul bagnato, la mia velocità era buona, ma ero troppo indietro.”